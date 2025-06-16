Загальна кількість втрат російських солдатів вже перевищила мільйон і зараз складає орієнтовно 1 005 060. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати Росії станом на 16 червня
З початку повномасштабного вторгнення Росії орієнтовно втратила:
- особового складу – близько 1 005 060 (+1200) осіб;
- танків – 10 939 (+2);
- бойових броньованих машин – 22 811 (+7);
- артилерійських систем – 29 208 (+18);
- РСЗВ – 1418 (+0);
- засобів ППО – 1187 (+1);
- літаків – 416 (+0);
- гелікоптерів – 337 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40 804 (+95);
- крилатих ракет – 3346 (+9);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52 096 (+79);
- спеціальної техніки – 3916 (+1).
Втрати ворога станом на 16 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ