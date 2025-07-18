Будапешт взамен выступает за усиление собственных оборонительных сил. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Telex.

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О чем заявил советник Орбана?

По словам Балаша Орбана, Венгрия заинтересована в укреплении обороноспособности ЕС и готова увеличить оборонные расходы. Однако предоставление оружия Украине, по его мнению, только обостряет конфликт с Россией – а этого венгерские власти стремятся избежать.

Кроме того, он выступил против убеждения, что Украина ведет войну за всю Европу.

Украинцы воюют за себя, и они имеют на это право. Но эта война - не за нашу безопасность. Мы никогда не просили их воевать от нашего имени. [...] Украинцы делают свое дело – это их решение. Посмотрим, чем закончится эта стратегия,

– заявил советник венгерского премьера.

Это не первое неоднозначное высказывание Балаша Орбана относительно войны. Ранее он заявил, что Венгрия не оказала бы сопротивления в случае нападения России, назвав сопротивление "безответственным". При этом он ссылался на события 1956 года, когда советские войска подавили венгерское восстание. После волны критики Орбану пришлось уточнять, что считает героев 1956 года правыми в своих действиях.