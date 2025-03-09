Дональд Трамп снова сделал резкое заявление относительно помощи Украине

Дональд Трамп, который уже остановил помощь Украине, никак не может успокоиться из-за денег, которые были выделены нашей стране предыдущей американской администрацией. Президент США в очередной раз проехался по европейским союзникам.

В интервью для Fox News Трамп снова соврал о том, что якобы Джо Байден выделил Украине 350 миллиардов долларов помощи. На самом деле, эта сумма втрое меньше, передает 24 Канал.

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Что сказал Трамп

Президент США цинично отметил, что "Байден никогда не должен был выделять 350 миллиардов". По его мнению, он должен был уравнять взносы с Европой. Мол, европейцы находятся в большей опасности, чем США.

Все, что ему нужно было сделать, это сказать: вы должны быть на том же уровне, что и мы. Они 100, мы 350, и они в большей опасности, между нами целый океан,

– подытожил Трамп.

К слову, политик заявил, что Украина может не выжить "в любом случае" – с военной помощью от США или без нее. Напомним, ранее он остановил поставки вооружения Киеву. Также Трамп прекратил обмен разведданными с Украиной.