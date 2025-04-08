США передислоцируют войска из ключевого хаба помощи Украине в Польше
- США передислоцируют часть военных из аэропорта Ясенка в Польше, ключевого хаба помощи для Украины, как часть плановой оптимизации.
- Передислокация согласована с Польшей и НАТО, и хаб продолжит поддерживать Украину.
США выводят военных из аэропорта Ясенка в Польше – ключевого хаба помощи Украине. В Пентагоне говорят, что это плановая передислокация.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение командования. Американские военные выводят часть техники и персонала из аэропорта Ясенка вблизи Жешува, который играет критическую роль в поставках помощи для ВСУ.
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Пентагон изменил план действий по хабу помощи Украине
Командование Сухопутных войск США в Европе и Африке заявило, что передислокация из Ясенки является частью давно запланированной оптимизации операций. В Пентагоне уверяют: решение согласовано с Польшей и союзниками по НАТО, и хаб и в дальнейшем будет работать в поддержку Украины.
Несмотря на изменения, американские военные не оставляют Ясенку полностью – базу, которую используют с начала полномасштабной войны. Президент Польши Анджей Дуда также подтвердил, что речь не идет о полном выводе войск США, а о ротации и перераспределении ресурсов.
После саммита в Вашингтоне часть координации помощи Украине перешла к НАТО. Чтобы уменьшить нагрузку на Штаты, в Ясенки перебросили зенитные системы Германия и Норвегия.