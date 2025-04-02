Дональд Трамп имеет целью достичь прекращения огня в Украине, но не учитывает продолжение атак со стороны России и говорит, что "доверяет" Владимиру Путину. Однако американские военные ничего с этим поделать не могут.

Об этом 24 Каналу рассказал капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко, отметив, что их не интересуют политические события. Американским военным достаточно быть компетентными в своей области.

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Об "аполитичности" военных США

По словам капитана первого ранга запаса ВМС Украины, сейчас американских военных из-за запрета нет в нашей стране. Ограничения имеют даже представители дипломатических структур Соединенных Штатов.

Даже сейчас американские военные не политизированы так, как, например, украинские.

Там (в США – 24 Канал) карьера военного прежде всего предполагает быть компетентным в своей функциональной области. Речь идет о военном управлении, применении оружия и специалистов узкой специальности на отдельных специфических направлениях,

– пояснил он.

Рыженко отметил, что военные США не имеют лояльности к той или иной политической системе. Недавние увольнения военных Вооруженных Сил Америки были достаточно неожиданные, такие инциденты случились впервые за достаточно длительное время. Они бы не должны были касаться смены администрации в Белом доме.

"Это профессиональные люди, которые посвятили примерно 30 лет своей жизни военному делу на своем направлении. Это не связано с политикой, поэтому для них это довольно странно", – заметил он.

Кстати, интересно, что кандидат Трампа на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн раскритиковал политику Трампа. Он отметил, что Россия не откажется от достижения своих целей в Украине, и поддержал предоставление военной помощи Украине.