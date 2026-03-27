Геополитика Ближний Восток У Трампа осталось два варианта в операции против Ирана, – политический эксперт
27 марта, 22:03
Александра Садовая
Основні тези
  • Политический эксперт Андрей Городницкий отмечает, что Дональд Трамп имеет два варианта для победы в операции против Ирана: соглашение по обогащению урана или сухопутная операция.
  • Соглашение предусматривает прекращение обогащения урана Ираном, а сухопутная операция может включать штурм и занятие территории с ураном.

Ситуация на Ближнем Востоке для президента США Дональда Трампа сложная. Сейчас у него есть два варианта, как заявить о победе в операции против Ирана.

Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий озвучил 24 Каналу мнение, что речь идет о сделке по обогащению урана в Иране или сухопутной операции. Других вариантов для победы нет.

Какие два сценария возможны для Трампа?

Андрей Городницкий отметил, что без прекращения обогащения урана в Иране Трамп не может отчитываться о победе. По состоянию на сейчас переговоры до сих пор продолжаются.

Если Иран отдаст этот обогащенный уран американцам, какой-то посреднической стороне, любому и прекратит это, то Трамп может заявить о победе. Потому что первоочередной целью был именно уран, 
– сказал он.

Если Тегеран не согласится, то США придется провести сухопутную операцию. В каком формате – неизвестно. Скорее всего, говорится о штурме точечного типа, занятие какой-то территории, где расположен этот уран.

Они его вывозят, показывают на авианосце, где он стоит, в каких-то контейнерах. Они говорят: "Мы забрали уран, руководство уничтожено. Можно заканчивать". Это также будет победа. Других вариантов пока нет, 
– предположил политический эксперт.

Вариант просто выйти из войны теоретически возможен. Но для логического завершения этой кампании для Трампа это не подходит. Потому что это может привести к краху его политической карьеры. Никто не сможет объяснить, для чего была нужна эта операция.

Поэтому у Трампа остается две задачи. Легче – они договорятся, подпишут какое-то соглашение, и они передадут этот уран. Это максимально приятный вариант для него. А следующий вариант – это спецоперация. Она готовится, 
– считает доктор философии.

Какие планы Трампа относительно войны против Ирана?

  • Издание The Wall Street Journal пишет, что США могут отправить еще 10 тысяч солдат на Ближний Восток. Это может дать Дональду Трампу больше военных возможностей, пока он продвигает 15-пунктный мирный план. Вероятно, их разместят в пределах досягаемости Ирана и острова Харк.

  • По информации Reuters, Дональд Трамп хочет захватить остров Харк, что в 26 километрах от Ирана и почти в 500 километрах к северо-западу от Ормузского пролива. Остров обрабатывает 90% экспорта иранской нефти. Поэтому успешное выполнение операции позволит контролировать торговлю энергоресурсами Ирана, давить экономически и заставить Тегеран пойти на уступки.

  • Однако быстрый захват острова не гарантирует США быстрого успеха в войне, а еще и может стать настоящей ловушкой как для военных, так и для самого Трампа. Райан Бробст и Кэмерон Макмиллан из Фонда защиты демократии объяснили, что оккупация острова Харк может расширить и продлить войну, чем способствовать достижению победы.