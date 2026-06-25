У Путина есть другие дела, – Трамп объяснил, почему Россия не вмешивалась в войну в Иране

Президент Дональд Трамп прокомментировал роль международных партнеров Ирана в конфликте на Ближнем Востоке, в частности упомянув Владимира Путина. По его словам, российский лидер фактически остался в стороне от войны и не оказал существенной поддержки Тегерану.

Об этом он заявил во время беседы с журналистами в Белом доме в четверг, 25 июня.

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Лидер США, комментируя войну на Ближнем Востоке, которая длилась с февраля 2026 года, заявил, что Турция, а также Китай и Россия остались в стороне от этого конфликта.

Он отдельно упомянул Эрдогана, Си Цзиньпина, Путина и высказал предположение, что же стало причиной таких решений.

Эрдоган — великий лидер и очень сильный человек, и он остался в стороне от войны в Иране. То же самое касается Си Цзиньпина и Путина, но можно сказать, что у Владимира есть другие дела, на которых он сосредоточен. Все они остались в стороне. Это было довольно впечатляюще,

– подчеркнул американский президент.

Война на Ближнем Востоке: последние новости

Отметим, что война США и Израиля против Ирана продолжается с 28 февраля 2026 года.

24 июня Сенат США одобрил резолюцию, обязывающую Дональда Трампа вывести американские войска из войны против Ирана. Соответствующее решение набрало 50 голосов, тогда как против проголосовали 48 сенаторов.

Трамп, в свою очередь, реагируя на это решение, раскритиковал голосование о прекращении боевых действий против Ирана. По его мнению, подобные действия лишь играют "на руку и на радость врагу".

Днем ранее американский лидер сообщил, что США больше не будут блокировать Ормузский пролив, а также подчеркнул, что Иран якобы безоговорочно согласился на проведение ядерных инспекций самого высокого уровня в течение длительного времени в будущем.