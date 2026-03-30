Получил очередную пощечину: политолог предположил, как Трамп попытается отвлечь внимание от Ирана

Позиция Дональда Трампа может меняться. Ранее он ожидал получить быструю победу на Ближнем Востоке, чтобы отвлечь внимание от неудачных переговоров по войне России против Украины. Президент США хотел поднять свой рейтинг накануне выборов в Конгресс в ноябре 2026 года.

Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун озвучил 24 Каналу мнение, что сейчас Трамп может вернуться от операции против Ирана к войне в Украине. Его команда всегда действует без расчета, какие действия могут помочь стабилизировать ситуацию и на международной арене, и внутри США.

"Получив очередную пощечину и на Ближнем Востоке, не исключаю, что с еще большим упорством Трамп сейчас начнет возвращаться к российско-украинской войне для того, чтобы отвлечь внимание уже от Ирана. Как бы парадоксально это ни было, именно в такой логике работает американская администрация", – сказал он.

Почему Трамп не признает помощь Ирану со стороны России?

По состоянию на сейчас Дональд Трамп не признает помощи Тегерана в войне на Ближнем Востоке. Максим Джигун предположил, что американский лидер до сих пор считает ситуацию в Иране совсем другой чем война в Украине. Однако это составляющие глобальной войны "оси зла" против демократического мира.

Трамп до сих пор не может принять мысли, что способность иранского режима, в частности, сопротивляться США – это прямое следствие взаимодействия Ирана с Россией, Китаем и другими регионами. Поэтому пока Трамп не поймет, что вопрос разрыва связей с Россией является условием успеха Штатов на международной арене, до тех пор ничего не будет,

– объяснил политолог.

