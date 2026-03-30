Получил очередную пощечину: политолог предположил, как Трамп попытается отвлечь внимание от Ирана
- Дональд Трамп может сменить фокус с Ближнего Востока на войну в Украине, чтобы отвлечь внимание от Ирана.
- Американский лидер не признает помощь Тегерану со стороны России, считая ситуацию в Иране такой, что отричается от войны в Украине.
Позиция Дональда Трампа может меняться. Ранее он ожидал получить быструю победу на Ближнем Востоке, чтобы отвлечь внимание от неудачных переговоров по войне России против Украины. Президент США хотел поднять свой рейтинг накануне выборов в Конгресс в ноябре 2026 года.
Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун озвучил 24 Каналу мнение, что сейчас Трамп может вернуться от операции против Ирана к войне в Украине. Его команда всегда действует без расчета, какие действия могут помочь стабилизировать ситуацию и на международной арене, и внутри США.
"Получив очередную пощечину и на Ближнем Востоке, не исключаю, что с еще большим упорством Трамп сейчас начнет возвращаться к российско-украинской войне для того, чтобы отвлечь внимание уже от Ирана. Как бы парадоксально это ни было, именно в такой логике работает американская администрация", – сказал он.
Почему Трамп не признает помощь Ирану со стороны России?
По состоянию на сейчас Дональд Трамп не признает помощи Тегерана в войне на Ближнем Востоке. Максим Джигун предположил, что американский лидер до сих пор считает ситуацию в Иране совсем другой чем война в Украине. Однако это составляющие глобальной войны "оси зла" против демократического мира.
Трамп до сих пор не может принять мысли, что способность иранского режима, в частности, сопротивляться США – это прямое следствие взаимодействия Ирана с Россией, Китаем и другими регионами. Поэтому пока Трамп не поймет, что вопрос разрыва связей с Россией является условием успеха Штатов на международной арене, до тех пор ничего не будет,
– объяснил политолог.
Какие планы Трампа относительно войны на Ближнем Востоке?
Дональд Трамп заявил о "смене власти" в Иране. По его словам, в Иране уже "сменился режим", потому что предыдущее руководство страны было уничтожено. Но когда придет следующая власть, то это будут совсем другие люди.
Президент США отметил, что американская сторона ведет с Тегераном переговоры, которые имеют "значительный прогресс". Трамп пригрозил Ирану уничтожить все его электростанции и нефтяные скважины, если он не откроет Ормузский пролив.
Издание The Washinghton Post пишет, что Трамп может планировать в Иране "очень рискованную операцию". Американский лидер рассматривает возможность проведения военной операции для извлечения почти 450 килограммов урана с территории страны. В ее рамках военные США могут находиться на территории Ирана несколько дней или даже дольше, что очень сложно и опасно.