Россия может прибегнуть к провокациям с участием "зелёных человечков" против стран Балтии, – разведка Польши

Польская разведка заявила, что стране угрожает реальная военная опасность со стороны России. Кроме того, агрессор может задействовать "зеленых человечков" для провокаций против стран Балтии.

Об этом глава Агентства разведки Польши (AW) Павел Шота рассказал в интервью газете "Rzeczpospolita".

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Как в Польше оценивают российскую угрозу?

Павел Шота пояснил, что Польша и другие страны восточного фланга НАТО – препятствие в глазах Москвы, из-за которого она не может реализовать свои имперские цели.

Видя, что происходит в Украине, и как война России сейчас идёт не очень хорошо, появляется дополнительный повод для беспокойства, что Москва может ещё больше обострить ситуацию,

– сказал глава польской разведки.

Так разведка анализирует возможные сценарии российских провокаций против стран Балтии. Среди них и те, в которых государство-агрессор может задействовать "зеленых человечков" – российских военных без опознавательных знаков.

По словам Павла Шота, Россия систематически сдвигает "красные линии", чтобы проверить реакцию НАТО. Для Москвы такие провокации обходятся недорого, а реакция Альянса на преимущественно политическом уровне "подталкивает к дальнейшей эскалации".

По мнению главы польской разведки, война России против Украины – огромное унижение для Владимира Путина. "Вот почему мы имеем дело с непредсказуемостью со стороны России", – добавил Шота.

Напомним, Россия реконструирует авиабазу "Североморск-3" и модернизирует военную часть аэропорта "Петрозаводск". Таким образом враг стремится усилить военное присутствие у границ Альянса и нарастить свои авиационные возможности на северо-западном направлении.