Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал очередное заявление о том, что в Европе сейчас есть "сторонники войны" и "сторонники мира". Поэтому он не исключил возможность войны на континенте в 2026 году.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью для Magyar Nemzet.

Что сказал Орбан о возможной войне?

У венгерского премьера спросили, или, по его мнению, возможно, что 2025-й, который уже приближается к завершению, станет последним годом "мира в Европе", на что тот ответил, что, мол, "этого нельзя исключать".

Он добавил, что последняя большая война в Европе закончилась в 1945 году, и с тех пор прошло восемьдесят лет, и долгое время именно ядерное оружие массового уничтожения сдерживало народы континента от потенциальной войны.

Все считали, что европейский конфликт неизбежно перерастет в ядерную мировую войну. Этот страх действовал на протяжении 80 лет. Однако сейчас появляется совершенно новый мир,

– заявил он.

По его словам, сейчас происходит перераспределение финансового, военного и политического влияния, что может привести к войне, а рост военной напряженности Европы якобы является следствием "упадка" Евросоюза.

Виктор Орбан говорит, что Европа "приближается к войне", но якобы благодаря ему этот процесс на прошлой неделе в Брюсселе удалось замедлить темпы приближения войны, имея в виду блокирование репарационного займа.

"Сегодня в Европе есть два лагеря: сторонники войны и сторонники мира. Сейчас преимущество имеют провоенные силы. Брюссель хочет войны, Венгрия хочет мира", – подчеркнул премьер-министр Венгрии в интервью.

Что этому предшествовало?