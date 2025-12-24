Орбан предсказывает последний год "мира в Европе"
- Виктор Орбан заявил, что 2025 год может стать последним годом мира в Европе, не исключая возможности войны в 2026 году.
- Он считает, что рост военной напряженности в Европе является следствием ослабления Евросоюза и перераспределением влияния.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал очередное заявление о том, что в Европе сейчас есть "сторонники войны" и "сторонники мира". Поэтому он не исключил возможность войны на континенте в 2026 году.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью для Magyar Nemzet.
Что сказал Орбан о возможной войне?
У венгерского премьера спросили, или, по его мнению, возможно, что 2025-й, который уже приближается к завершению, станет последним годом "мира в Европе", на что тот ответил, что, мол, "этого нельзя исключать".
Он добавил, что последняя большая война в Европе закончилась в 1945 году, и с тех пор прошло восемьдесят лет, и долгое время именно ядерное оружие массового уничтожения сдерживало народы континента от потенциальной войны.
Все считали, что европейский конфликт неизбежно перерастет в ядерную мировую войну. Этот страх действовал на протяжении 80 лет. Однако сейчас появляется совершенно новый мир,
– заявил он.
По его словам, сейчас происходит перераспределение финансового, военного и политического влияния, что может привести к войне, а рост военной напряженности Европы якобы является следствием "упадка" Евросоюза.
Виктор Орбан говорит, что Европа "приближается к войне", но якобы благодаря ему этот процесс на прошлой неделе в Брюсселе удалось замедлить темпы приближения войны, имея в виду блокирование репарационного займа.
"Сегодня в Европе есть два лагеря: сторонники войны и сторонники мира. Сейчас преимущество имеют провоенные силы. Брюссель хочет войны, Венгрия хочет мира", – подчеркнул премьер-министр Венгрии в интервью.
Что этому предшествовало?
Напомним, венгерский премьер после недавнего заседания Европейского Совета в очередной раз заявил, что, мол, использование замороженных активов России стало бы равнозначным "объявлению войны" этой стране.
Он даже заявил, что обращался с письмом к российскому диктатору Владимиру Путину относительно возможной реакции Москвы на решение Европейского Союза использовать замороженные российские активы.
Интересно, что впоследствии он заявил, что стабильность в Украине является важной для Венгрии. Он напомнил, что Киев и Будапешт имеют тесные энергетические связи. Венгрия поставляет 44% электроэнергии и 58% газа Украине.