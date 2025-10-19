Швеция призвала Европу перейти в "режим войны" ради сохранения мира
- Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал Европу подготовиться к возможным военным вызовам, чтобы сохранить мир на континенте.
- Около 90% населения Швеции поддерживают Украину и выступают за увеличение оборонных расходов.
Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал европейские страны подготовиться к возможным военным вызовам и перейти в "режим войны". По словам чиновника, это нужно для того, чтобы сохранить мир на континенте.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью министра обороны Швеции Пола Йонсона для RND.
Что сказал Йонсон относительно "режима войны" для Европы?
Нам нужно глубокое осознание по всей Европе того, что нами движет общее стремление жить в мире. Чтобы сохранить этот мир, мы должны быть готовы к возможной войне – как морально, так и в военном отношении,
– отметил Йонсон.
По его словам, европейцам следует изменить менталитет и перейти к решительным действиям.
"Мы должны перейти в режим войны, чтобы решительно сдерживать, защищать и поддерживать мир", – подчеркнул он.
Йонсон также подчеркнул, что в Швеции большинство граждан поддерживают Украину и выступают за усиление обороноспособности государства.
Около 90% населения хотят сохранить или расширить поддержку Украины, а большинство выступает за увеличение оборонных расходов. Мир – это не дар, это то, что мы должны защищать ежедневно,
– добавил министр.
Как в Европе готовятся к возможной войне с Россией?
Эксперт по вопросам безопасности Фердинанд Герингер рекомендует немцам иметь запасы провизии на 3 дня на случай конфликта с Россией. Герингер предупредил о возможных кибератаках и дезинформационных кампаниях, которые могут повлиять на критическую инфраструктуру Германии.
Правительство Польши предлагает курсы военной подготовки для гражданских лиц, в частности стрелковые и оборонительные учения, чтобы подготовиться к возможному конфликту с Россией. Польские власти планируют потратить на обучение около 4,5% ВВП, выделенных на оборону.
Интересно, что издание Politico пишет, что ЕС имеет только 5 лет, чтобы подготовиться к возможной войне с Россией. Блок должен сформировать мощную оборонительную позицию для сдерживания врагов и быстрого реагирования на агрессию, в частности, путем совместных закупок оружия.