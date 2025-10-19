Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал европейские страны подготовиться к возможным военным вызовам и перейти в "режим войны". По словам чиновника, это нужно для того, чтобы сохранить мир на континенте.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью министра обороны Швеции Пола Йонсона для RND.

Интересно Давление на союзников по НАТО растет, чтобы они поддержали план США по Украине, – Politico

Что сказал Йонсон относительно "режима войны" для Европы?

Нам нужно глубокое осознание по всей Европе того, что нами движет общее стремление жить в мире. Чтобы сохранить этот мир, мы должны быть готовы к возможной войне – как морально, так и в военном отношении,

– отметил Йонсон.

По его словам, европейцам следует изменить менталитет и перейти к решительным действиям.

"Мы должны перейти в режим войны, чтобы решительно сдерживать, защищать и поддерживать мир", – подчеркнул он.

Йонсон также подчеркнул, что в Швеции большинство граждан поддерживают Украину и выступают за усиление обороноспособности государства.

Около 90% населения хотят сохранить или расширить поддержку Украины, а большинство выступает за увеличение оборонных расходов. Мир – это не дар, это то, что мы должны защищать ежедневно,

– добавил министр.

Кстати, глава Центра политических студий "Доктрина", политолог-международник Ярослав Божко в эфире 24 Канала раскритиковал слова генсека НАТО Марка Рютте, что российская армия менее квалифицирована, чем силы Альянса. По словам эксперта, Россия имеет опытных военных и боевой опыт, тогда как Запад нет.

Как в Европе готовятся к возможной войне с Россией?