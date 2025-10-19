Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Швеції Пола Йонсона для RND.

Цікаво Тиск на союзників по НАТО зростає, щоб вони підтримали план США щодо України, – Politico

Що сказав Йонсон стосовно "режиму війни" для Європи?

Нам потрібне глибоке усвідомлення по всій Європі того, що нами рухає спільне прагнення жити у світі. Щоб зберегти цей світ, ми маємо бути готовими до можливої війни – як морально, так і у військовому відношенні,

– зазначив Йонсон.

За його словами, європейцям слід змінити менталітет і перейти до рішучих дій.

"Ми маємо перейти в режим війни, щоб рішуче стримувати, захищати та підтримувати мир", – наголосив він.

Йонсон також підкреслив, що у Швеції більшість громадян підтримують Україну та виступають за посилення обороноздатності держави.

Близько 90% населення хочуть зберегти або розширити підтримку України, а більшість виступає за збільшення оборонних видатків. Світ – це не дар, це те, що ми маємо захищати щодня,

– додав міністр.

До речі, голова Центру політичних студій "Доктрина", політолог-міжнародник Ярослав Божко в етері 24 Каналу розкритикував слова генсека НАТО Марка Рютте, що російська армія менш кваліфікована, ніж сили Альянсу. За словами експерта, Росія має досвідчених військових та бойовий досвід, тоді як Захід ні.

Як у Європі готуються до можливої війни з Росією?