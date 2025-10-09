Глава ХАМАСа в Газе объявил окончание войны с Израилем
- 9 октября лидер ХАМАСа в Газе Халил Аль-Хайя объявил об окончании войны с Израилем и начале бессрочного перемирия.
- В Рафе откроют контрольно-пропускной пункт в обоих направлениях, а Израиль освободит палестинских женщин и детей.
Вечером четверга, 9 октября, лидер ХАМАСа в Газе Халил Аль-Хайя объявил об окончании войны с Израилем. Речь идет о якобы начале бессрочного перемирия.
Глава террористической группировки выступил на телевидении. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Что заявил лидер ХАМАСа 9 октября?
Лидер Хамаса в изгнании провозгласил окончание войны и начало постоянного перемирия. Соглашение предусматривает открытие контрольно-пропускного пункта в Рафе в обоих направлениях.
Мы получили гарантии от посредников и США, все они подтвердили, что война закончилась навсегда,
– заявил Халиль Аль-Хайя.
В частности, речь идет об арабских посредниках и Турции. Также Израиль освободит всех палестинских женщин и детей.
Напомним, накануне в Париже встретились министры иностранных дел арабских и западных государств, чтобы обсудить вопрос о международных миротворческих силах и помощь в восстановлении Газы после прекращения боевых действий.
Что известно о перемирии с Израилем?
- Дональд Трамп анонсировал свой визит на Ближний Восток. Американский президент также сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договор о первой фазе мирного плана.
- Соглашение о возвращении заложников поддержала Армия Израиля, однако начальник генштаба поручил подготовить мощную оборону и быть готовыми к любому сценарию.
- Лидер США анонсировал подписание финального договора в Египте и перестройку Газы. "В этой части мира некоторые страны имеют огромное богатство, и лишь небольшая часть того, что они зарабатывают, может творить чудеса для Газы", – заметил Трамп.