Иран предложил США новый мирный план: Трамп пообещал рассмотреть предложение

США предложили Ирану двухмесячное прекращение огня, однако Тегеран настаивает на более быстром урегулировании и более широком пакете договоренностей. Речь идет не только о перемирии, но и о гарантиях безопасности, снятии санкций и размораживании активов.

Об этом сообщает иранское информационное агентство Tashim.

Что Иран предложил Трампу?

В Тегеране считают, что все ключевые вопросы должны быть урегулированы в течение 30 дней, а главный акцент должен быть сделан на "завершении войны".

Сообщается, что иранское предложение охватывает ряд требований, в частности предоставление гарантий безопасности от будущих атак, вывод американских войск из районов вблизи Ирана, снятие морской блокады, размораживание иранских активов, выплату репараций, отмену санкций и прекращение боевых действий на всех направлениях, включая Ливан.

Еще одним условием является введение нового механизма управления Ормузским проливом.

Содержание предложений Ирана также подтвердил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на два источника, ознакомленных с планом.

Отмечается, что только после достижения этих договоренностей предполагается еще один месяц переговоров, в течение которого стороны должны попытаться согласовать вопрос иранской ядерной программы.

По данным издания Tashim, сейчас Тегеран ожидает официального ответа Вашингтона на эти предложения. Впоследствии Дональд Трамп в соцсетях заявил, что рассмотрит их, но предположил, что соглашение может быть и отклонено.

Вскоре я рассмотрю план, который Иран только что нам прислал, но не могу представить, чтобы он был приемлемым, поскольку они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что сделали с человечеством и миром за последние 47 лет,

– написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

Напомним, 27 апреля стало известно, что Иран через пакистанских посредников передал США новое предложение по открытию Ормузского пролива и прекращению войны. Согласно предыдущему вланом, ядерные переговоры предлагали начать только позже – после открытия пролива и снятия блокады иранских портов.

Однако уже через несколько дней СМИ сообщили, что Дональд Трамп, вероятно, отклонил это предложение Ирана. По словам президента США, Иран "просит то, с чем он не может согласиться".

Важно! Блокировка Ормузского пролива влияет и на Украину. Инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса в интервью 24 Канала рассказал, что уже сейчас фиксируется дефицит газа, нефти, особенно дизеля и авиационного топлива. По его словам, летом Украина и мир могут также столкнуться с дефицитом удобрений и средств защиты растений, в частности от вредителей, если Ормузский пролив не будет разблокирован. Как следствие, это может негативно повлиять на урожайность.

Белый дом заявил о завершении войны

На днях Белый дом сообщил Конгрессу США, что война с Ираном "прекращена, несмотря на присутствие вооруженных сил США в регионе". Отмечается, что это заявление появилось в последний момент, чтобы избежать необходимости получать разрешение законодателей на продолжение войны.

По данным Белого дома, действующие правовые основания для проведения военных операций против Ирана в настоящее время считаются исчерпанными. В заявлении отмечается, что несмотря на сохранение высокого уровня напряженности в отношениях, непосредственная военная конфронтация, которая требовала бы отдельного согласования со стороны Конгресса, на данный момент не продолжается.