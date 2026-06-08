Трамп заявил о "близости соглашения": Иран приостанавливает военную операцию против Израиля
Иран заявил о приостановлении военных операций против Израиля, но предупредил о возможном их возобновлении в случае новых ударов. В то же время президент Дональд Трамп заявил, что соглашение сторон относительно возможного завершения войны уже очень близко.
Об этом сообщает CNN и Sky News.
Смотрите также Несмотря на призывы Трампа: Израиль атаковал военные объекты Ирана – Тегеран снова пустил ракеты
Иран приостановил военные действия против Израиля
Иранские военные заявили, что Вооруженные силы Исламской Республики, поддерживая "угнетенный народ Ливана", якобы нанесли болезненный ответ Израилю.
Если агрессия и враждебные действия будут продолжаться, в частности на юге Ливана, будут приняты гораздо более строгие и сокрушительные меры, чем раньше,
– говорится в сообщении.
Канцелярия премьер-министра Израиля 8 июня заявила министрам правительства, что страна "не примет попытки режима Тегерана создать новое уравнение", по которому удары по целям "Хезболлы" в Бейруте якобы должны сопровождаться атаками Ирана по израильским населенным пунктам.
"Мы будем продолжать действовать по всему Ливану, при необходимости, чтобы устранить террористическую угрозу "Хезболлы" для наших граждан", – отмечают иранские военные.
Заметим, что заявление Ирана о прекращении огня прозвучало после призыва Дональда Трампа к сторонам немедленно прекратить боевые действия на фоне новой волны атак, которые угрожают переговорам о возможном перемирии на Ближнем Востоке.
Финальные переговоры по "миру" продолжаются, в зависимости от невежества или глупости, которые могут им помешать. Блокада будет оставаться в силе и действовать в полной силе, пока не будет достигнуто "Окончательное соглашение". Это должно произойти быстро,
– написал он на Truth Social.
Корпус стражей исламской революции заявил, что авиаудары по Израилю могут продолжаться в течение недели, тогда как официальной реакции со стороны Израиля пока не было.
Интересно, что Трамп неделями сигнализировал о близости предварительного соглашения о прекращении войны, однако пока этого не произошло.