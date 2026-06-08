Трамп заявил о "близости соглашения": Иран приостанавливает военную операцию против Израиля

"Мы будем продолжать действовать по всему Ливану, при необходимости, чтобы устранить террористическую угрозу "Хезболлы" для наших граждан", – отмечают иранские военные.

Заметим, что заявление Ирана о прекращении огня прозвучало после призыва Дональда Трампа к сторонам немедленно прекратить боевые действия на фоне новой волны атак, которые угрожают переговорам о возможном перемирии на Ближнем Востоке.

Финальные переговоры по "миру" продолжаются, в зависимости от невежества или глупости, которые могут им помешать. Блокада будет оставаться в силе и действовать в полной силе, пока не будет достигнуто "Окончательное соглашение". Это должно произойти быстро,

– написал он на Truth Social.

Корпус стражей исламской революции заявил, что авиаудары по Израилю могут продолжаться в течение недели, тогда как официальной реакции со стороны Израиля пока не было.

Интересно, что Трамп неделями сигнализировал о близости предварительного соглашения о прекращении войны, однако пока этого не произошло.