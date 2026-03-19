"Выигрышного сценария не будет": союзник США призвал Трампа прекратить войну в Иране

Оман заявил, что втягивание США в конфликт с Ираном не отвечает их интересам и не имеет выигрышного сценария. Он призвал стороны вернуться к переговорам.

Об этом заявил министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди в интервью The Economist.

Что сказал глава МИД Омана о войне в Иране?

По его словам, самым большим просчетом американской администрации стало то, что она позволила втянуть себя в войну, которая не является ее собственной.

Это не война Америки, и нет ни одного вероятного сценария, при котором и Израиль, и Америка получат от нее то, чего хотят,

– заявил министр.

Аль-Бусаиди также отметил, что стратегические цели Израиля, в частности потенциальная смена режима в Тегеране, не совпадают с интересами Вашингтона. Они могут потребовать длительной военной кампании с привлечением сухопутных сил, что, по его мнению, лишь усилит риск новых "бесконечных войн".

Это неудобная правда, которую надо сказать, потому что она указывает на то, насколько Америка потеряла контроль над собственной внешней политикой. Но ее нужно сказать,

– подчеркнул Бадр Аль-Бусаиди.

В то же время он призвал стороны вернуться к переговорному процессу и предложил рассмотреть более широкое региональное соглашение. Оно бы включало механизмы ненападения и контроль за ядерными технологиями.

Что известно о ситуации на Ближнем Востоке?