Про це заявив міністр закордонних справ Оману Бадр Аль-Бусаїді в інтерв'ю The Economist.

Що сказав глава МЗС Оману про війну в Ірані?

За його словами, найбільшим прорахунком американської адміністрації стало те, що вона дозволила втягнути себе у війну, яка не є її власною.

Це не війна Америки, і немає жодного ймовірного сценарію, за якого й Ізраїль, й Америка отримають від неї те, чого хочуть,

– заявив міністр.

Аль-Бусаїді також зазначив, що стратегічні цілі Ізраїлю, зокрема потенційна зміна режиму в Тегерані, не збігаються з інтересами Вашингтона. Вони можуть вимагати тривалої військової кампанії із залученням сухопутних сил, що, на його думку, лише посилить ризик нових "нескінченних воєн".

Це незручна правда, яку треба сказати, тому що вона вказує на те, наскільки Америка втратила контроль над власною зовнішньою політикою. Але її потрібно сказати,

– наголосив Бадр Аль-Бусаїді.

Водночас він закликав сторони повернутися до переговорного процесу та запропонував розглянути ширшу регіональну угоду. Вона б включала механізми ненападу й контроль за ядерними технологіями.

Що відомо про ситуацію на Близькому Сході?