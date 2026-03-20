Серьезные проблемы: от Трампа начали отворачиваться соратники в Белом доме
- Некоторые соратники Трампа разочарованы его решением начать войну против Ирана.
- Председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук рассказал, что это создает проблемы для Трампа.
Некоторые соратники Трампа фактически не понимают, зачем он начал войну против Ирана. Пока рано говорить о каком-то расколе среди его сторонников. Но это создает проблемы Трампу.
Глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук рассказал 24 Каналу, что различные сторонники Трампа столкнулись с реальностью. Он неоднократно критиковал предыдущую администрацию за поддержку Украины и огромные расходы на разный бред. А теперь сам тратит огромные средства на боевые действия в Иране, в результате чего уже выросли цены на нефть.
Смотрите также Третья мировая война уже началась? Как мы об этом узнаем и что говорят историки
Какие проблемы это создает Трампу?
По словам Рыбачука, сторонники его курса Make America Great Again (MAGA) наслушались, что Трамп насобирает десятки-сотни миллиардов от тарифов против других стран и направит их на то, чтобы американцам жилось лучше; продукты и топливо было дешевле и так далее. А теперь Пентагон хочет дополнительные средства на войну с Ираном.
Обратите внимание! Министерство обороны США обратилось с запросом в Белый дом, чтобы получить ещё 200 миллиардов долларов на войну против Ирана. Эти средства должен согласовать Конгресс США.
Фактически американцам нарисовали прекрасный мир, который начинает разваливаться у них на глазах. На этом фоне некоторые сторонники Трампа уже начинают его критиковать. И президенту США это не нравится.
В среде республиканцев может быть раскол. Кое-что уже наблюдается. Это создает ему проблемы уже сейчас. А на момент довыборов в Конгресс, которые состоятся осенью 2026 года, проблемы будут еще хуже. Республиканская партия должна сделать выводы, если хочет остаться влиятельной политической силой,
– отметил Рыбачук.
Республиканцы критикуют Трампа
- Директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент подал в отставку. Он публично выступил против войны с Ираном. По его словам, он не может "с чистой совестью" поддерживать боевые действия, продолжающиеся в Иране. Тамошний режим не представлял непосредственной угрозы для США. А войну Штаты начали под давлением Израиля и его значительного лобби.
- В немилость Трампа также попал телеведущий Такер Карлсон, который раскритиковал действия США в Иране. Он назвал военную операцию "отвратительной и плохой". Трамп в ответ вычеркнул Карлсона из сторонников MAGA и назвал его "недостаточно умным".
- Глава Национальной разведки США Тулси Габбард не озвучила часть подготовленного заявления по войне в Иране. В письменной версии ее речи было указано, что Иран не восстанавливал свои мощности по обогащению Ирана после операции США в 2025 году. Ранее Трамп даже говорил, что предотвратил ядерную войну, заблаговременно напав на Иран.