Серьезные проблемы: от Трампа начали отворачиваться соратники в Белом доме

Некоторые соратники Трампа фактически не понимают, зачем он начал войну против Ирана. Пока рано говорить о каком-то расколе среди его сторонников. Но это создает проблемы Трампу.

Глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук рассказал 24 Каналу, что различные сторонники Трампа столкнулись с реальностью. Он неоднократно критиковал предыдущую администрацию за поддержку Украины и огромные расходы на разный бред. А теперь сам тратит огромные средства на боевые действия в Иране, в результате чего уже выросли цены на нефть.

Смотрите также Третья мировая война уже началась? Как мы об этом узнаем и что говорят историки

Какие проблемы это создает Трампу?

По словам Рыбачука, сторонники его курса Make America Great Again (MAGA) наслушались, что Трамп насобирает десятки-сотни миллиардов от тарифов против других стран и направит их на то, чтобы американцам жилось лучше; продукты и топливо было дешевле и так далее. А теперь Пентагон хочет дополнительные средства на войну с Ираном.

Обратите внимание! Министерство обороны США обратилось с запросом в Белый дом, чтобы получить ещё 200 миллиардов долларов на войну против Ирана. Эти средства должен согласовать Конгресс США.

Фактически американцам нарисовали прекрасный мир, который начинает разваливаться у них на глазах. На этом фоне некоторые сторонники Трампа уже начинают его критиковать. И президенту США это не нравится.

В среде республиканцев может быть раскол. Кое-что уже наблюдается. Это создает ему проблемы уже сейчас. А на момент довыборов в Конгресс, которые состоятся осенью 2026 года, проблемы будут еще хуже. Республиканская партия должна сделать выводы, если хочет остаться влиятельной политической силой,

– отметил Рыбачук.

Республиканцы критикуют Трампа