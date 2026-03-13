США исчерпали "годы" запасов критически важных боеприпасов в войне с Ираном, – FT

США за первые недели войны с Ираном потратили значительную часть запасов критически важного вооружения, в частности дальнобойных ракет. Это лишь усилило беспокойство относительно стоимости конфликта и возможностей страны быстро пополнять военные резервы.

Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на три проинформированных источника. По их словам, значительное истощение касается прежде всего крылатых ракет большой дальности Tomahawk.

Сколько оружия использовали США в войне против Ирана?

По подсчетам Центра международных и стратегических исследований (CSIS), американские военные использовали 168 таких ракет только за первые 100 часов боевых действий, начавшихся 28 февраля.

Один из источников издания отметил, что это "огромные расходы Tomahawk", и Военно-морские силы будут ощущать последствия такого использования вооружения еще в течение нескольких лет.

Ожидается, что Пентагон в ближайшее время обратится в Белый дом и Конгресс США с просьбой выделить дополнительное финансирование на военные нужды. По предварительным оценкам, речь идет о сумме до 50 миллиардов долларов.

Впрочем, принятие нового пакета финансирования может столкнуться с политическими спорами в Палате представителей США и Сенате США. Ожидается, что часть законодателей от Демократической партии выступит против увеличения военных расходов. Демократы ранее критиковали президента Дональд Трамп за то, что он не обратился к Конгрессу для официального одобрения начала военной операции.

Сенатор Лиза Мурковски также напомнила, что американские власти годами объясняли Украине и европейским союзникам ограничения в поставках оружия риском истощения собственных запасов.

Учитывая уровень запасов, которые (американские операции в Иране – 24 Канал) ежедневно тратят, я думаю, что у нас всех есть основания поставить дельные вопросы о том, как мы справляемся с боеприпасами,

– сказала Мурковски.

Теперь, по ее словам, эти опасения стали особенно актуальными на фоне активного использования вооружения в войне с Ираном.

Что нового известно о конфликте между США и Ираном?