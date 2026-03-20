Трамп заявил, что мог бы разобраться с Ираном "за 2 секунды"

Дональд Трамп сделал новое громкое заявление о конфликте в Иране. По его словам, он очень быстро мог бы закончить его, ведь у США есть оружие и мощь.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил на встрече с премьер-министром Японии Санаэ Такаичи.

Что заявил Трамп о войне в Иране?

Дональд Трамп хвастался премьеру Японии, что США имеет достаточно оружия и "немыслимую" мощь.

О, я мог бы покончить с этим за две секунды, если бы захотел. Но мы действуем очень взвешенно,

– заявил глава США.

Трамп, по его словам, восстановил американскую армию в свой первый президентский срок. Вместо этого он раскритиковал 46-го президента США Джо Байдена и сказал, что тот "все испортил".

Обратите внимание! В своей предвыборной кампании 2024 году Дональд Трамп обещал, что завершит войну в Украине за 24 часа. По его словам, он бы достиг мира сразу после звонков Путину и Зеленскому. Как видим, этого так и не произошло.

