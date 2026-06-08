США поразили иранское судно, которое было под санкциями

У побережья Омана судно, которое связывают с Ираном, подверглось удару. Оно с конца 2025 года находилось под санкциями со стороны Соединенных Штатов Америки.

В понедельник, 8 июня, экипаж подал сигнал SOS. Об этом пишет CNN.

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Что случилось с судном возле Омана?

На борту находятся 24 индийских моряка, которые оказались в опасности. Нефтяной танкер плавал под флагом Палау, а его зарегистрированный владелец, компания Arihant Shipping Inc., фигурирует в санкционном списке лиц и судов за деятельность, связанную с Ираном.

Обратите внимание! Судно Motor Tanker Marivex находилось под санкциями Министерства финансов Соединенных Штатов с декабря 2025 года.

Экипаж сообщил об огне на борту в стенограмме сигнала бедствия. По их словам, она произошла после атаки военно-морских сил США.

У нас на борту пожар, и судно тонет. Атака ВМС США, ракета попала в нашу машинную рубку. Пожалуйста, помогите. У нас на борту пожар... 24 члена экипажа. Все члены экипажа – индийцы,

– сообщает команда в стенограмме.

В сигнале также сказали, что загорелась одна из спасательных шлюпок судна. CNN также пишет, что дым поднимается из машинного отделения танкера.

Что сейчас происходит на Ближнем Востоке

Посол исламской республики в России заявил, что Иран и Оман могут открыть Ормуз и установить транзитный сбор для прохождения пролива. Трамп полностью отрицает такие изменения.

Также представители Ливана и Израиля на трехсторонней встрече при посредничестве США договорились о полном прекращении огня. Стороны подтвердили отсутствие каких-либо враждебных намерений.