Это положит конец, – Нетаньяху не исключает ликвидации верховного лидера Ирана

Израиль, вероятно, не исключает возможности ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху в понедельник, 16 июня, заявил, что это положит конец, а не эскалирует войну между Израилем и Ираном.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News.

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Что сказал Нетаньяху о возможной ликвидации Али Хаменеи

Ранее СМИ писали о том, что якобы президент Трамп отклонил план Израиля по убийству Али Хаменеи, потому что боится эскалации.

Это не приведет к эскалации конфликта, а положит конец конфликту... Этот режим, который терроризирует всех на Ближнем Востоке, разбомбил нефтяные месторождения Aramco в Саудовской Аравии, распространяет терроризм, подрывную деятельность и саботаж повсюду,

– сказал Нетаньяху.

Он добавил, что Иран хочет "вечной войны" и ведет на грань ядерной войны, а Израиль, по его словам, предотвращает это.

На вопрос, действительно ли Израиль целится на верховного лидера, Нетаньяху избежал прямого ответа, но сказал его страна делает то, что ей нужно.

"Я не собираюсь вдаваться в подробности, но мы нацелились на их ведущих ученых-ядерщиков. Это, по сути, ядерная команда Гитлера", – добавил Нетаньяху.