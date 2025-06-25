Папе иногда приходится ругаться, – Рютте прокомментировал заявление Трампа по Ирану и Израилю

Марк Рютте встал на сторону Трампа, который эмоционально раскритиковал Израиль и Иран. Генсек НАТО заявил, что иногда "папе приходится ругаться, чтобы все остановить".

Об этом рассказывает The Guardian со ссылкой на заявление Марка Рютте, передает 24 Канал. Генеральный секретарь НАТО с иронией прокомментировал высказывания Дональда Трампа о конфликте между Ираном и Израилем.

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Рютте прокомментировал резкое заявление Трампа

Он сравнил реакцию президента США с поведением отца, который пытается успокоить детей.

Они сильно поссорились, как двое детей на школьном дворе. Знаете, они дерутся неистово. Вы не можете их остановить. Пусть дерутся минуты две-три. Тогда их легче остановить,

– сказал Трамп 24 июня, комментируя ситуацию между Израилем и Ираном.

Он также добавил, что разочарован действиями обеих сторон, но особенно Израилем, который нарушил прекращение огня уже через несколько часов после его объявления.

Марк Рютте, в свою очередь, прокомментировал эти слова перед заседанием НАТО.

Папе иногда приходится употреблять ненормативную лексику, чтобы это остановить,

– заявил он.

Так Марк Рютте фактически оправдал тональность Трампа в конфликтном вопросе.