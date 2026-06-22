Последствия ощутили на себе все: какую сумму США потратили на войну в Иране

По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), война с Ираном обошлась Министерству обороны США примерно в 40 миллиардов долларов.

Об этом сообщает CNN.

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Сколько США потратили на войну в Иране?

Эта сумма включает расходы на боеприпасы, уничтоженную технику и повреждения военных баз, однако не учитывает операционные расходы, которые уже были заложены в бюджет Пентагона на 2026 финансовый год и превышают 1 триллион долларов.

Хотя основное финансовое бремя легло на Министерство обороны, война также обошлась другим американским ведомствам, в частности Министерству внутренней безопасности и Министерству по делам ветеранов, примерно в 1 миллиард долларов.

Для американских потребителей последствия войны на Ближнем Востоке также оказались ощутимыми: цены на бензин по всей стране выросли с менее чем 3 долларов за галлон до более чем 4 долларов.

По данным трекера энергетических расходов Университета Брауна, американские домохозяйства потратили на более чем 253 доллара больше, чем заплатили бы в отсутствие войны.

Справка. После начала войны поставки нефти с Ближнего Востока фактически прекратились почти на четыре месяца, а мировой рынок потерял 1,15 миллиарда баррелей нефти.

Кроме того, годовая инфляция в США впервые за последние три года превысила 4%, главным образом из-за подорожания энергоносителей.

В настоящее время цены растут быстрее, чем средняя заработная плата американцев за последний год. Иными словами, в апреле и мае инфляция фактически "съела" повышение зарплат — впервые с 2023 года.

Напомним, 22 июня представители Ирана и США завершили первый раунд переговоров по окончательному мирному соглашению. Как говорится в официальном заявлении, саммит прошел в "позитивной и конструктивной атмосфере", а стороны достигли "обнадеживающего прогресса", в частности в отношении создания механизма для дальнейших технических переговоров.