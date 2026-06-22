Про це повідомляє CNN.

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Скільки США витратили на війну в Ірані?

Ця сума включає витрати на боєприпаси, знищену техніку та пошкодження військових баз, однак не враховує операційні витрати, які вже були закладені в бюджет Пентагону на 2026 фінансовий рік, що перевищує 1 трильйон доларів.

Хоча основний фінансовий тягар ліг на Міністерство оборони, війна також коштувала близько 1 мільярда доларів іншим американським відомствам, зокрема Міністерству внутрішньої безпеки та Міністерству у справах ветеранів.

Для американських споживачів наслідки війни на Близькому Сході також виявилися відчутними: ціни на бензин по всій країні зросли з менш ніж 3 доларів за галон до понад 4 доларів.

За даними трекера енергетичних витрат Університету Брауна, американські домогосподарства витратили на понад 253 долари більше, ніж заплатили за відсутності війни.

Довідка. Після початку війни постачання нафти з Близького Сходу фактично припинилися майже на чотири місяці, а світовий ринок втратив 1,15 мільярда барелів нафти.

Крім того, річна інфляція у США вперше за останні три роки перевищила 4%, головним чином через подорожчання енергоносіїв.

Наразі ціни зростають швидше, ніж середня заробітна плата американців за останній рік. Іншими словами, у квітні та травні інфляція фактично "з'їла" підвищення зарплат – уперше з 2023 року.

Нагадаємо, 22 червня представники Ірану та США завершили перший раунд переговорів щодо остаточної мирної угоди. Як йдеться в офіційній заяві, саміт пройшов у "позитивній та конструктивній атмосфері", а сторони досягли "обнадійливого прогресу", зокрема щодо створення механізму для подальших технічних переговорів.