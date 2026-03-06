Война с Ираном продлится еще несколько недель, – Axios о послании Рубио странам Персидского залива

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил министрам иностранных дел стран Персидского залива, что американская операция против Ирана на Ближнем Востоке продлится как минимум еще несколько недель.

Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

Сколько еще продлится конфликт на Ближнем Востоке?

По словам собеседников издания, чиновник сообщил министрам, что сейчас в рамках операции главное внимание американских военных сосредоточено на иранских ракетных установках, складах, а также заводах.

По данным источников, хоть Марко Рубио заверил в том, что Соединенные Штаты не пытаются прежде всего изменить действующий режим в Иране, однако дал понять, что Вашингтон стремится, чтобы этой страной все же руководили другие лица.

Кроме вышеупомянутого, госсекретарь США добавил, что сейчас Вашингтон не ведет никакого диалога с Тегераном, поскольку, по его мнению, любые переговоры на данном этапе подорвали бы выполнение текущих военных задач США.

Axios констатирует, что атаки со стороны США и Израиля продолжаются уже 7 сутки подряд. Иран совместно с "Хезболлой" Ливана и шиитской группировки в Ираке продолжают наносить удары по американским базам и другим странам.

Несмотря на это, как отмечает издание, масштабы атак с иранской стороны значительно сократились – ориентировочно на 90% по сравнению с первым днем эскалации. США и Израиль заявляли об уничтожении 60% ракетных установок и запасов Ирана.

Какова позиция США по Ирану?