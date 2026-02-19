Войска готовы, а Трамп принимает решение: США могут ударить по Ирану уже на этой неделе, – CBS News

Высокопоставленные чиновники по нацбезопасности доложили Дональду Трампу, что американские военные готовы нанести удар по Ирану уже в эти выходные, но сам президент США еще не принял окончательного решения относительно потенциальной атаки.

Об этом сообщают CBS News и CNN со ссылкой на источники, ознакомленных с этим вопросом.

К чему готовятся США на Ближнем Востоке?

По словам собеседников, Соединенные Штаты в течение последних дней значительно нарастили военное присутствие на Ближнем Востоке, привлекая воздушные и военно-морские ресурсы на фоне размышлений о возможном ударе.

Источники рассказали, что сам Дональд Трамп пока не определился по этому поводу, поскольку высказывался как за, так и против военных действий, и даже опрашивал советников и союзников, чтобы спрогнозировать лучшее развитие событий.

Разговоры называют динамичными и продолжающимися, поскольку Белый дом взвешивает риски эскалации и политические и военные последствия сдержанности,

– отмечают СМИ.

Издание напоминает слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт во время недавнего брифинга о том, что дипломатия является приоритетом Трампа, но в то же время существует много "причин и аргументов в пользу удара по Ирану".

Пентагон в течение ближайших трех дней планирует временно переместить часть персонала с Ближнего Востока в Европу или на территорию США из-за возможного ответа Ирана в случае реализации военной операции США.

В то же время источники отмечают, что подобная перегруппировка сил является стандартной практикой перед потенциальной военной активностью Соединенных Штатов, но не обязательно свидетельствует о неизбежности удара по Ирану.

Что известно о напряжении между США и Ираном?