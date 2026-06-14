"Этого не произойдет сейчас": в Иране опровергли заявление Трампа о подписании мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном планируется подписать в воскресенье, 14 июня, в день его 80-летия. Однако в Тегеране опровергли эти планы.

Об этом сообщило агентство Reuters.

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Что в Иране рассказали о подписании мирного соглашения?

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что подписание мирного соглашения с США "не состоится 14 июня", но отметил, что договоренности могут быть согласованы "в ближайшие дни".

Иранские СМИ сообщали, что Тегеран пока не принял окончательного решения по рамочному соглашению. В настоящее время на экспертном и политическом уровнях продолжаются обсуждения всех деталей.

Один из иранских чиновников сообщил, что проект мирного соглашения предусматривает возможность разбавления обогащенного урана непосредственно на территории Тегерана. По его словам, это одно из ключевых условий, которые сейчас рассматриваются в рамках договоренностей.

Также в Иране прошли массовые митинги, на которых сторонники "жесткой линии", выступающие против подписания рамочного соглашения с США, громко выражали свое недовольство.

В издании отметили, что по соглашению США должны начать разблокировать миллиарды долларов замороженных иранских активов и отменить санкции на экспорт нефти в обмен на открытие Тегераном Ормузского пролива.

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США и Иран могут в ближайшее время подписать меморандум о взаимопонимании, который станет основой для дальнейших переговоров по иранской ядерной программе и продления режима прекращения огня. В то же время будущее соглашение вызывает серьезную обеспокоенность в Израиле, где считают, что документ не учитывает их ключевые интересы в области безопасности.

В издании Bloomberg отметили, что Иран мог воспользоваться 8-недельным перемирием для пополнения значительной части ракетного арсенала. К тому же Тегеран, вероятно, добавил в него новое российское оружие.

Разведка оценивала, что в марте Иран имел доступ примерно к 60% своего довоенного арсенала. При таком раскладе страна рисковала лишиться возможности наносить удары на большие расстояния.