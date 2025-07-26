Таиланд внезапно остановил бои с Камбоджей по неожиданной причине

24 июля на границе между Таиландом и Камбоджей произошла перестрелка, которая переросла в военный конфликт. Бои между странами ведутся уже второй день.

26 июля Дональд Трамп сообщил, что провел разговоры с премьер-министрами Таиланда и Камбоджи. Американский президент подчеркнул, что обе страны хотят немедленного прекращения огня и мира. Он пригрозил сторонам, что США не будут заключать торговые соглашения с ними, пока они воюют, передает 24 Канал.

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Почему между Таиландом и Камбоджей остановились бои?

Как пишет издание The Nation, ливни заставили временно прекратить боевые действия между вооруженными силами Таиланда и Камбоджи вдоль общей границы. В то же время обе стороны остаются на своих позициях, и напряжение между ними сохраняется.

По состоянию на 16:00 по местному времени ситуация оставалась преимущественно без изменений с середины дня.

Несмотря на затишье, вызванное интенсивными осадками в зоне конфликта, гуманитарный кризис продолжает обостряться. Таиландские власти эвакуировали уже 97 431 гражданского из опасных районов.

Военные действия уже нанесли существенные разрушения гражданской инфраструктуре. В провинции Бурирам зафиксировано падение 28 реактивных снарядов системы БМ-21. Они поразили несколько населенных пунктов.

Временное прекращение огня из-за непогоды дало короткую передышку как военным, так и гуманитарным службам, которые пытаются помочь перемещенным лицам. Однако, поскольку обе армии не покидают своих позиций, ситуация остается взрывоопасной и может снова обостриться, как только улучшится погода.

Напомним, что утро 26 июля в Таиланде началось с прорыва войск Камбоджи. В ответ на действия врага Таиланд провел контроперацию. Столкновение сил произошло в трех точках приграничного региона страны.