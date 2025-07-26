26 липня Дональд Трамп повідомив, що провів розмови з прем'єр-міністрами Таїланду та Камбоджі. Американський президент підкреслив, що обидві країни хочуть негайного припинення вогню і миру. Він пригрозив сторонам, що США не будуть укладати торговельні угоди з ними, поки вони воюють, передає 24 Канал.

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Чому між Таїландом і Камбоджею зупинилися бої?

Як пише видання The Nation, зливи змусили тимчасово припинити бойові дії між збройними силами Таїланду й Камбоджі вздовж спільного кордону. Водночас обидві сторони залишаються на своїх позиціях, і напруга між ними зберігається.

Станом на 16:00 за місцевим часом ситуація залишалася переважно без змін з середини дня.

Попри затишшя, спричинене інтенсивними опадами у зоні конфлікту, гуманітарна криза продовжує загострюватися. Таїландська влада евакуювала вже 97 431 цивільного з небезпечних районів.

Військові дії уже завдали суттєвих руйнувань цивільній інфраструктурі. У провінції Бурірам зафіксовано падіння 28 реактивних снарядів системи БМ-21. Вони вразили кілька населених пунктів.

Тимчасове припинення вогню через негоду дало короткий перепочинок як військовим, так і гуманітарним службам, які намагаються допомогти переміщеним особам. Однак, оскільки обидві армії не покидають своїх позицій, ситуація залишається вибухонебезпечною й може знову загостритися, щойно покращиться погода.

Нагадаємо, що ранок 26 липня в Таїланді почався з прориву військ Камбоджі. У відповідь на дії ворога Таїланд провів контроперацію. Зіткнення сил відбулося в трьох точках прикордонного регіону країни.