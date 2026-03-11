Американцы уже паникуют: чем для Трампа может обернуться война на Ближнем Востоке

Издание CNN пишет о последствиях роста цен на нефть, которые негативно сказались на уровне жизни людей в США. Американский президент утверждает, что подорожание энергоносителей является очень небольшой ценой, которую придется платить за безопасность.

Так Дональд Трамп пытается успокоить население, которое уже начинает паниковать. Как пояснил 24 Каналу политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной, социология показывает значительное падение рейтинга.

Как война на Ближнем Востоке может повлиять на позиции Трампа?

Многие американцы не поддерживают операции против Ирана. Чем дольше будет идти война, тем вероятнее, что для Трампа это обернется проблемами. Более того, надо учитывать тот факт, чтобы население США имеет болезненные уроки войны в Ираке, Вьетнаме, поэтому рост жертв среди американцев может стать для них триггером.

Несмотря на это, у Трампа еще остается возможность увеличить авторитет благодаря войне. Если он добьется успеха, сможет подать это как максимальную победу, тогда американцы ему поверят,

– отметил политолог.

Впрочем если этого не произойдет, а цены на бензин будут расти дальше, то бороться с такими проблемами будет непросто. На фоне таких событий Трамп будет выглядеть слабым и это прежде всего заметят в России, Иране и Китае. Вполне вероятно, что в апреле 2026 года во время встречи в Пекине Си Цзиньпин по аналогии спросит Трампа, где его "козыри".

Обратите внимание! Лидер США неоднократно обвинял Украину в "отсутствии карт", чтобы продолжать войну с Россией. В частности об этом он говорил во время скандальной встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме в феврале 2025 года. В марте 2026-го Трамп в очередной раз повторил, что у Украины "нет козырей" и это якобы мы являемся препятствием к миру.

Если такой вопрос возникнет от Си Цзиньпина, а успеха на Ближнем Востоке не будет, тогда Трампа может ждать борьба за политическое выживание. Ведь в 2026 году состоятся выборы в Конгресс. С такими рейтингами партия действующего президента вряд ли победит. В таком случае сам Трамп признавал, что его будет ждать импичмент.

Итак, сегодня ставки в войне очень высоки. У американского лидера могут быть большие проблемы, если все описанное выше, действительно осуществится.

Как внутренние проблемы США влияют на голосование?

По словам политолога, для большинства избирателей Трампа очень важно, чтобы их базовые потребности были реализованы. Они остро реагируют на повышение цен на топливо, подорожание продуктов. Если это происходит, тогда электорат будет реагировать достаточно остро.

Этот избиратель болел за то, что США закроются в себе, выгонят из страны всех, кто сюда приехал, а он спокойно будет зарабатывать деньги. Но всего этого не произошло. Людей выгнали, но на их места никто не пошел работать,

– подчеркнул Олег Лесной.

С медициной, дотациями от государства тоже возникли проблемы. Пищевых талонов стало меньше. Трамп хвастался, что это якобы улучшение, но пока рядовые люди его не почувствовали. Теперь появляется еще одна составляющая – топливо.

Стоит понимать, что избирателю, которому обещали спокойную жизнь без войн, с дешевым бензином и продуктами – точно не понравится все, что происходит. Теперь Трампу придется объяснять людям, кто в этом виноват. И вряд ли удастся переложить вину на Джозефа Байдена.

США продолжают операцию в Иране