СМИ выяснили, почему Трамп внезапно передумал наносить удар по Ирану

Вскоре после того, как Трамп объявил в четверг, 11 июня, что он нанесет по Ирану "ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ УДАР СЕГОДНЯ НОЧЬЮ", лидеры стран Персидского залива и Южной Азии позвонили ему с просьбой передумать. Они заверили, что предварительное соглашение, прокладывающее путь к более детальным переговорам, на самом деле уже близко.

Об этом пишет Politico.

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Кто просил Трампа не наносить удар по Ирану?

Звонки Трампу поступили от эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани, президента Объединенных Арабских Эмиратов Мохамеда бин Заида Аль Нахайяна и министра обороны Пакистана Асима Мунира.

Эти страны имеют влияние на Тегеран и верховного лидера Моджтабу Хаменеи, заявил Трамп. Поэтому их уверенность в том,, что соглашение близко к заключению, заставила его отказаться от своих планов по атаке.

Ранее американский президент объявил, что соглашение может быть подписано уже в эти выходные.

Мы только что достигли замечательного соглашения по поводу войны в Иране, и мы будем заниматься завершением документов. Мы должны завершить это в течение следующих нескольких дней,

– сказал он в четверг.

А вот сообщение из Ирана было иным. Иранские государственные СМИ сообщили, что Эсмаил Багаи, пресс-секретарь Министерства иностранных дел, сказал, что хотя значительные части текста соглашения уже завершены, Иран не пойдет на компромисс в отношении своих красных линий.

«Иран еще не принял окончательного решения по поводу соглашения», —, – сказал он.

К слову, 11 июня Иран выпустил 12 баллистических ракет по авиабазам в Иордании, Кувейте и Бахрейне. Там были размещены американские самолеты.

А перед этим США тоже бомбили Иран,, после чего Тегеран в ответ объявил, что закрывает Ормузский пролив.