Будущее мирное соглашение предусматривает "болезненные компромиссы" для Украины и России, – Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что только США способны остановить войну России против Украины. Он признал, что будущее мирное соглашение потребует болезненных компромиссов, в частности со стороны Киева.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

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Как Дуда видит завершение войны в Украине

По словам Дуды, будущее мирное соглашение между Украиной и Россией потребует болезненных компромиссов с обеих сторон. Он также призвал к восстановлению трансатлантического сотрудничества для обеспечения долгосрочной стабильности в регионе.

Сегодня мой вывод абсолютно однозначный, за пределами Соединенных Штатов нет никого, кто мог бы остановить Владимира Путина. Вот почему я верю, что президент Дональд Трамп своей решимостью сможет положить конец этой войне,

– завил Дуда.

Он добавил, что только "американское давление может по-настоящему положить конец этой войне и помочь создать мир", который не будет комфортным ни одной из сторон, что, возможно, сделает его длительным.

Польский лидер также предположил, что Украине, вероятно, придется пойти на компромиссы.

"Это должен быть компромисс. Я имею в виду, что де-факто этот мир, по моему личному мнению, должен сводиться к тому, что ни одна сторона не сможет сказать, что она выиграла эту войну, потому что каждая сторона в каком-то смысле должна будет уступить. Украине также придется в каком-то смысле уступить, потому что это наверняка будет так. Насколько? Мне трудно ответить на этом этапе", – отметил президент Польши.

Кроме того, Дуда отметил, что война сильно истощает Россию, а действия Путина являются крайне рискованными. Он добавил, что этот конфликт "ужасно эксплуатирует Украину", и обе стороны стремятся завершить войну, одновременно каждая из них надеется на победу, что, по мнению президента, вполне естественно.