В Кремле считают, что Европейский Союз может выступить против России и даже видят подготовку к возможной войне. Однако по мнению российской стороны, Европа от такого решения только пострадает.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление спикера российского диктатора Дмитрия Пескова в интервью журналисту Александру Юнашеву.

Что в России говорят о возможной войне с Европой?

Представитель Кремля Песков отметил, что Россия видит "промилитарные" настроения в странах Европы. Якобы одним из показателей того, что ЕС хочет начать войну против России, является увеличение военных бюджетов в нескольких его странах.

Песков отметил, что Европа не должна идти на такие шаги, если не хочет иметь проблемы. По его словам, такие действия негативно влияют на экономику этих стран.

(Увеличение военных бюджетов – 24 Канал) ведет к перенапряжению экономики и будет иметь потом в среднесрочной перспективе более тяжелые последствия,

– сказал представитель.

Зато Москва, которая всегда предвидела опасность любого нападения со стороны ЕС, заблаговременно позаботилась об "обеспечении своих интересов и безопасности".

Может ли Европа избежать конфликта с Россией?

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала рассказал, что для того, чтобы остановить желание России воевать, ее нужно победить в Украине. Если это сделать не удастся, то следующей точкой боевых действий будет Польша и Германия.

Что предшествовало?