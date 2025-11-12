У Кремлі вважають, що Європейський Союз може виступити проти Росії й навіть бачать підготовку до можливої війни. Однак на думку російської сторони, Європа від такого рішення лише постраждає.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву речника російського диктатора Дмитра Пєскова в інтерв'ю журналісту Олександру Юнашеву.

Що в Росії кажуть про можливу війну з Європою?

Речник Кремля Пєсков зауважив, що Росія бачить "промілітарні" настрої в країнах Європи. Буцімто одним з показників того, що ЄС хоче почати війну проти Росії, є збільшення військових бюджетів у кількох його країнах.

Пєсков зауважив, що Європа не повинна йти на такі кроки, якщо не хоче мати проблеми. За його словами, такі дії негативно впливають на економіку цих країн.

(Збільшення воєнних бюджетів – 24 Канал) веде до перенапруги економіки й матиме потім у середньостроковій перспективі важчі наслідки,

– сказав речник.

Натомість Москва, яка завжди передбачала небезпеку будь-якого нападу з боку ЄС, завчасно потурбувалася про "забезпечення своїх інтересів і безпеки".

Чи може Європа уникнути конфлікту з Росією?

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в ефірі 24 Каналу розповів, що для того, щоб зупинити бажання Росії воювати, її потрібно перемогти в Україні. Якщо це зробити не вдасться, то наступною точкою бойових дій буде Польща та Німеччина.

Що передувало?