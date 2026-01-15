Будет следующей для атаки РФ, – аналитик объяснил отчаянное заявление дипломата ЕС Каллас

Главный дипломат ЕС Кая Каллас в частном разговоре заявила, что, учитывая ситуацию в мире, сейчас "хорошее время", чтобы начать пить. Конечно, в чем-то это шутливое заявление, но ситуация серьезная.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что Кая Каллас – бывшая премьер-министр Эстонии. Она прекрасно осознает угрозу со стороны РФ. Ведь ее страна будет первой в случае российской атаки по Европе.

Смотрите также Европейские войска в Украине: кто согласился отправить военных и как реагируют у Путина и Трампа

Почему Каллас сделала такое заявление?

По словам Клочко, еще во время Мюнхенской конференции по безопасности Каллас публично заявила, что сделает все, чтобы война не пришла в Европу. Фактически там заинтересованы, чтобы война в Украине продолжалась как можно дольше. Тогда возможная война России против Европы начнется позже.

Ранее Европа сильно рассчитывала на Соединенные Штаты в случае возможной атаки. Сейчас им приходится опираться только на себя. И они испытывают большие проблемы с обороноспособностью, ведь раньше фактически ею не занимались.

Возможно, Европа ждет, чтобы после Трампа к власти в США придут демократы и ситуация наладится. Но трудно загадывать так далеко.

В общем расчет европейцев достаточно прост. Я их не осуждаю, просто толкую. Без их помощи нам было бы несладко. Но их интерес заключается в другом. Они не хотят, чтобы война началась у них. Поэтому все для этого делают,

– сказал Клочок.

Угрозы Европе от России