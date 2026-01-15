Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что Кая Каллас – бывшая премьер-министр Эстонии. Она прекрасно осознает угрозу со стороны РФ. Ведь ее страна будет первой в случае российской атаки по Европе.
Почему Каллас сделала такое заявление?
По словам Клочко, еще во время Мюнхенской конференции по безопасности Каллас публично заявила, что сделает все, чтобы война не пришла в Европу. Фактически там заинтересованы, чтобы война в Украине продолжалась как можно дольше. Тогда возможная война России против Европы начнется позже.
Ранее Европа сильно рассчитывала на Соединенные Штаты в случае возможной атаки. Сейчас им приходится опираться только на себя. И они испытывают большие проблемы с обороноспособностью, ведь раньше фактически ею не занимались.
Возможно, Европа ждет, чтобы после Трампа к власти в США придут демократы и ситуация наладится. Но трудно загадывать так далеко.
В общем расчет европейцев достаточно прост. Я их не осуждаю, просто толкую. Без их помощи нам было бы несладко. Но их интерес заключается в другом. Они не хотят, чтобы война началась у них. Поэтому все для этого делают,
– сказал Клочок.
Угрозы Европе от России
- Российский диктатор Путин неоднократно намекал, что может начать войну против Европы. Недавно он говорил, что не начнет новых войн, если "Запад будет относиться к ним с уважением". В свое время диктатор также убеждал, что не собирается начинать полномасштабную войну против Украины.
- Недавно неизвестные дроны пытались выведать, где расположена в Германии система ПРО Arrow-3. Именно она способна сбивать межконтинентальные баллистические ракеты, которыми часто угрожает Россия.
- Эстония уже строит сеть бункеров на границе с Россией на случай войны. Сейчас там готовят 28 сооружений. В перспективе вся сеть будет состоять из 600 фортификационных сооружений.