Китай имеет свою стратегическую цель: почему Пекин открыто не вмешивается в конфликты

Китай сознательно не вмешивается в конфликты, если они не угрожают его стратегическим интересам. Он ведет осторожную, взвешенную дипломатию, которая поддерживает его экономический рост и глобальные амбиции.

Это касается, в частности, войны России против Украины и конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном. Такое мнение 24 Каналу высказал глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.

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Как Украина просчиталась в политике Китая

По словам Виктора Шлинчака, в китайской философии заложена идея, что рано или поздно мир должен подчиниться Китаю, и он постепенно движется к этой стратегической цели. Когда в разных частях мира происходят конфликты, Китай часто рассматривает их как незначительные региональные войны, на которые не стоит обращать особого внимания.

Пока это не противоречит стратегии развития Китая, до тех пор он не будет на это реагировать,

– отметил он.

Например, если российско-украинская война начнет влиять на глобальные планы Пекина, возможно, тогда китайцы задумаются, как из этого выйти. Но пока Китай только получает выгоду из ситуации в Украине – прежде всего благодаря дешевым российским энергоресурсам, поддерживающим рост его экономики.

Так же и конфликт на Ближнем Востоке, в частности между Израилем и Ираном, не вызвал активной реакции со стороны Китая. Публично Пекин не сделал ни одного внятного заявления, хотя многие ожидали, что Китай поддержит Иран, которого часто называют будущим "прокси" Китая в регионе. Однако даже в этом случае Китай не выступил в защиту своего потенциального союзника.

Это свидетельствует о тонкой, взвешенной дипломатии, которую Пекин ведет уже не одно десятилетие. У Китая есть большая стратегия, и только тогда, когда мы начнем понимать геостратегии других глобальных игроков, сможем эффективно реагировать на вызовы,

– предположил глава правления Института мировой политики.

К сожалению, пока складывается впечатление, что Украина не до конца просчитала эти стратегии и не работает с ними системно. Как следствие – дипломатические просчеты и ляпы.

К слову, по информации китайского издания пишет, Китай впервые не будет участвовать в саммите БРИКС, который состоится 6 – 7 июля в Рио-де-Жанейро.