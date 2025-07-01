Победа Украины в войне все еще возможна: в Foreign Affairs назвали условия

СМИ считают, что Украина все еще может победить. Главным условием является изменение стратегии и реальной поддержки со стороны Европы и США.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Foreign Affairs.

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Какой должна быть новая стратегия Украины и партнеров в войне

Издание отмечает, что Украина воюет разумно и может изменить ход боя благодаря большему количеству высококачественных беспилотников, систем ПВО, ракет дальнего радиуса действия и боеприпасов.

С изменением стратегии Украина все еще может выиграть войну в ближайшее время, если и Европа, и Соединенные Штаты решат предоставить ей необходимую помощь,

– считает автор публикации.

Новая стратегия требует фундаментального изменения подхода Запада – значительное увеличение военной помощи с более мощными экономическими мерами. Ключевым элементом этой стратегии является использование 300 миллиардов замороженных российских активов для поддержки Украины.

Foreign Affairs считает, что эти средства можно направить в несколько направлений:

Инвестиции в оборонную промышленность, в частности производство беспилотников и РЭБ.

Закупка дальнобойного вооружения в Европе: ракеты, артиллерия, создание производственных линий для укрепления обороны Украины и НАТО.

Финансирование вооружения из США. Речь идет о системах ПВО и высокоточном дальнобойном оружии, которых Европа пока не имеет в достаточном количестве.

Защита критической инфраструктуры, такой как распределительные подстанции и электрические подстанции, и гуманитарные потребности.

Однако чтобы Украина победила недостаточно просто предоставить оружие. Издание считает, что западные правительства должны предоставить приоритет соглашениям о совместном производстве. Такие договоренности уменьшат зависимость Украины от иностранных цепей поставок, укрепят ее внутренний потенциал. Также важно, чтобы партнеры предоставили доступ к собственным технологиям.