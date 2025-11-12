Европа готовится к возможной войне с Россией, – Вучич

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Европа готовится к возможной войне с Россией. Это связано с тем, что такая перспектива "становится все более очевидной".

Об этом он сказал в эфире сербского телеканала Pink, передает 24 Канал.

Что сказал Вучич о возможности войны России с Европой?

Комментируя слова начальника Генерального штаба Вооруженных сил Франции, генерала Фабьена Мандона, который заявил, что французская армия должна быть "готова к потрясению через три – четыре года", Вучич заявил, что "война между Европой и Россией становится все более вероятной".

Это не пустая болтовня. Все готовятся к ней. Об этом заявил генерал, который является чрезвычайно ответственным лицом,

– отметил президент Сербии.

Он добавил, что Сербия оказалась "между молотом и наковальней", а также отметил необходимость укрепления обороноспособности. По словам Вучича, его страна должна разумно вооружаться и продолжать вкладывать значительные средства, чтобы защитить себя.

