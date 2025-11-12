Європа готується до можливої війни з Росією, – Вучич

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Європа готується до можливої війни з Росією. Це пов'язано з тим, що така перспектива "стає дедалі очевиднішою".

Про це він сказав в ефірі сербського телеканалу Pink, передає 24 Канал.

Що сказав Вучич про можливість війни Росії з Європою?

Коментуючи слова начальника Генерального штабу Збройних сил Франції, генерала Фаб'єна Мандона, який заявив, що французька армія має бути "готова до потрясіння через три – чотири роки", Вучич заявив, що "війна між Європою та Росією стає все більш ймовірною".

Це не порожні балачки. Всі готуються до неї. Про це заявив генерал, який є надзвичайно відповідальною особою,

– зазначив президент Сербії.

Він додав, що Сербія опинилася "між молотом і ковадлом", а також наголосив на необхідності зміцнення обороноздатності. За словами Вучича, його країна має розумно озброюватися та продовжувати вкладати значні кошти, щоб захистити себе.

