12 листопада, 11:59
Європа готується до можливої війни з Росією, – Вучич

Надія Батюк
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Європа готується до можливої війни з Росією. Це пов'язано з тим, що така перспектива "стає дедалі очевиднішою".

Про це він сказав в ефірі сербського телеканалу Pink, передає 24 Канал.

Що сказав Вучич про можливість війни Росії з Європою?

Коментуючи слова начальника Генерального штабу Збройних сил Франції, генерала Фаб'єна Мандона, який заявив, що французька армія має бути "готова до потрясіння через три – чотири роки", Вучич заявив, що "війна між Європою та Росією стає все більш ймовірною".

Це не порожні балачки. Всі готуються до неї. Про це заявив генерал, який є надзвичайно відповідальною особою,
 – зазначив президент Сербії.

Він додав, що Сербія опинилася "між молотом і ковадлом", а також наголосив на необхідності зміцнення обороноздатності. За словами Вучича, його країна має розумно озброюватися та продовжувати вкладати значні кошти, щоб захистити себе.

Відносини Сербії та ЄС: коротко про головне

  • Раніше Вучич запропонував ЄС довгострокові контракти на постачання боєприпасів і не проти, якщо вони будуть передані Україні. Він зазначив, що країна військово нейтральна та готова співпрацювати з європейськими арміями.

  • Такий крок став сигналом про зміну позиції Белграда, який тривалий час залишався близьким до Москви. Експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко в ефірі 24 Каналу пояснив, що рішення Белграда може бути пов'язане не лише з економічними труднощами, а й із бажанням дистанціюватися від Росії.