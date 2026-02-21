Тайно готовились: Залужный и Буданов знали о вторжении еще до его начала, – The Guardian

Британские журналисты обнародовали масштабное расследование о подготовке Украины к полномасштабному вторжению России. В материале собрано более сотни свидетельств военных, разведчиков и западных чиновников о событиях накануне 24 февраля 2022 года.

Несмотря на то, что политическая власть не верила в нападение – военное руководство готовило планы для обороны украинских городов. Об этом говорится в расследовании The Guardian.

Что знало военное руководство Украины о начале полномасштабного вторжения?

В расследовании говорится, что еще осенью 2021 года западные спецслужбы предупреждали Киев о высокой вероятности масштабного наступления России. Американская ЦРУ и британская MI6 передали соответствующие разведданные, а союзники настаивали на необходимости готовиться к худшему сценарию. Несмотря на это, как пишет издание, Зеленский воспринял эту информацию "пассивно".

По данным журналистов, тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был "разочарован" нежеланием власти вводить военное положение, которое позволило бы официально перебрасывать войска и утверждать боевые планы. Без решения Верховного главнокомандующего масштабные перемещения оставались юридически рискованными.

В середине января 2022 года Залужный из соображений безопасности переехал в комплекс Генштаба вместе с семьей, а высшее командование проводило командно-штабные учения с отработкой различных сценариев вторжения, в частности наступления на Киев. Оборону Киевщины помогал организовывать тогдашний руководитель ГУР Кирилл Буданов, который получил от союзников подробные данные о планах России по Гостомелю. Также в материале упоминается о контактах Буданова с банкиром и разведчиком Денисом Киреевым, который подтвердил, что решение о нападении уже принято.

В последние часы перед вторжением военные, по данным источников, осуществили критические шаги – в частности заминировали отдельные участки в акватории Черного моря для недопущения высадки десанта в Одессе и передислоцировали часть подразделений в стратегически важные районы.

