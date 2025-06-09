ВПК России только разгоняется: Рютте сказал, сколько оружия производит агрессор

Известно, что Россия имеет мощную военно-промышленную машину, которая позволяет "перегонять" НАТО. Марк Рютте привел актуальные цифры.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Марка Рютте.

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Сколько оружия производит Россия

По словам генсека НАТО, агрессор способен изготовить больше боеприпасов, чем все страны НАТО вместе взятые.

Россия производит за три месяца столько, сколько все НАТО – за год. (...) Ожидается, что в этом году российская оборонная промышленность выпустит 1500 танков, 3000 единиц бронетехники и 200 ракет "Искандер",

– сказал он.

Важно понимать, что вражеский ВПК не замедляется, а только набирает обороты. Ведь союзники России – Китай, Иран, КНДР – помогают Москве восстанавливать ее военный потенциал. Благодаря китайским технологиям оккупанты модернизируют армию.

Поэтому очевидно, что Путин готовится к дальнейшей конфронтации. Вероятно, он сможет применить силу против НАТО уже в течение 5 лет.

Европа учитывает такой сценарий. Например, Германия планирует увеличить количество бомбоубежищ. Укрытия времен холодной войны модернизируют.