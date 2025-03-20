Президент Финляндии считает, что Украина в лучшем военном положении, чем об этом говорят

Президент Финляндии прокомментировал положение, в котором оказалась Украина. Он считает, что оно лучше, чем сообщают "открытые источники".

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Украина сейчас в лучшем военном положении, чем об этом говорят. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Yle.

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Зеленский рассказал о ситуации

В частности, он объяснил, что это касается боев на востоке Украины и в Курской области. Оценка Стубба основана на словах украинского президента Владимира Зеленского.

Сегодня мы узнали от президента Зеленского о ситуации на восточном фронте и в Курске. Лучше, чем утверждают открытые источники,

– отметил лидер Финляндии.

Больше никаких уточнений по этому поводу он не предоставил. Однако заметил, что оценке Зеленского доверяет больше, чем оценке Путина.

Ранее Стубб поддержал позицию Украины о необходимости продолжения военной помощи от Запада и заявил, что Россия воспользуется любой слабостью.

Ранее Владимир Зеленский отметил, что Украина обязательно должна получить гарантии безопасности от союзников. Ведь это то, что должно защитить наше государство от повторения войны.