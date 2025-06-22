CNN назвало 5 способов, как Иран может отомстить США за авиаудары по ядерным объектам

США атаковали атомные объекты в Иране, заявив, что воюют не с Тегераном, а с его ядерной программой. Также в Белом доме послали четкий сигнал: если Иран решит ответить на американские удары, это будет иметь серьезные последствия для него.

Так, глава Пентагона пообещал, что США ударят по Ирану с невиданной доселе силой, передает 24 Канал.

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Какую месть готовит Иран

Как пишет CNN, выступая в Стамбуле в воскресенье, 22 июня, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна имеет "разнообразные варианты" ответа на атаки США.

Иран может нанести удар по военным интересам США в регионе с помощью прокси-сил в Ираке, Йемене и Сирии.

США имеют присутствие на 19 объектах на Ближнем Востоке, из которых 8 считаются постоянными. По состоянию на 13 июня количество американских военных в регионе составляло 40 тысяч.

Иран может сорвать мировую торговлю нефтью

Иран имеет возможность влиять на коммерческое судоходство в Персидском заливе, в частности перекрыв Ормузский пролив – ключевой путь транспортировки нефти.

Хотя пока поставки нефти не прерваны, любая попытка заблокировать пролив может вызвать глобальный нефтяной кризис. Через пролив ежедневно проходит около 20 миллионов баррелей нефти. Перекрытие пролива может "подорвать экономическую программу Трампа", повысить инфляцию и вызвать скачок цен на нефть.

Иран может ускорить разработку ядерной бомбы

Некоторые эксперты считают, что Иран теперь, вероятно, ускорит движение к созданию ядерного оружия.

Даже в случае смены режима новое военное руководство может быть еще более воинственным и стремиться создать бомбу как средство сдерживания. Эксперты также предполагают, что Иран мог переместить запасы обогащенного урана со своих объектов во время израильских атак. Ожидается, что Иран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Иран может ограничиться ударами по Израилю

Первым ответом Ирана на американские удары стала атака не на США, а на Израиль. Вероятно, Тегеран стремится избежать прямой конфронтации с США и ограничится войной с Израилем.

Иран может прибегнуть к кибератакам или террористическим актам

Поскольку военные возможности Ирана ослаблены, эксперты предполагают, что КСИР может прибегнуть к "асимметричным" ответам – таким как терроризм или кибератаки.

"Вероятно, они будут искать способы атак, которые США не смогут легко отбить", – считает аналитик CNN Дэвид Сенджер.

Несмотря на потери, КСИР все еще имеет ресурсы как в регионе, так и за его пределами, что делает США уязвимыми в глобальном масштабе.

Есть еще один сценарий – возвращение Ирана к ядерным переговорам с США. Но он пока остается маловероятным.