Израиль объявил о ликвидации всех высокопоставленных руководителей "террористической оси" Ирана

Список был опубликован на сайте ЦАХАЛа.

Ликвидация аятоллы Али Хаменеи стала кульминацией усилий Израиля по уничтожению высшего руководства Ирана.

Кроме Хаменеи, было уничтожено:



Кого ликвидировал Израиль / Фото ЦАХАЛа

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в результате удара во время совместной военной операции Израиля и США 28 февраля. Государственные СМИ Ирана называют его смерть "мученической".

В Иране в связи со смертью "вождя революции" объявили 40-дневный траур и 7 дней общенациональных выходных.

Иранские медиа добавили, что в результате ударов США и Израиля, кроме самого Хаменеи, также погибли дочь, зять, невестка и внук верховного лидера Ирана.