Две страны приближаются к вступлению в войну против Ирана, – WSJ

Саудовская Аравия дала согласие на использование одной из своих авиабаз американскими военными. Речь идет об объекте на западе Аравийского полуострова.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Один из собеседников издания предполагает, что прямое привлечение Эр-Рияда к войне может быть лишь вопросом времени.

В то же время перед началом американо-израильской операции саудовская власть уверяла, что не позволит использовать свою территорию или воздушное пространство для ударов по Ирану.

По данным WSJ, Объединенные Арабские Эмираты также пересматривают свою позицию. В руководстве страны обсуждают возможность отправки военных подразделений и выступают против сценария прекращения огня, который позволил бы Ирану сохранить часть своего военного потенциала. Пока Абу-Даби ограничивается экономическими мерами давления.

Несмотря на это, ни одна из стран Персидского залива пока не перешла к открытому развертыванию своих сил в зоне конфликта. Впрочем, как отмечает издание, позиция Саудовской Аравии и ОАЭ постепенно ужесточается после серии иранских атак, которые наносят ущерб их экономике и усиливают риски установления контроля Тегерана над Ормузским проливом.

