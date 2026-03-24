Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела.

Один зі співрозмовників видання припускає, що пряме залучення Ер-Ріяда до війни може бути лише питанням часу.

Водночас перед початком американо-ізраїльської операції саудівська влада запевняла, що не дозволить використовувати свою територію чи повітряний простір для ударів по Ірану.

За даними WSJ, Об’єднані Арабські Емірати також переглядають свою позицію. У керівництві країни обговорюють можливість відправлення військових підрозділів і виступають проти сценарію припинення вогню, який дозволив би Ірану зберегти частину свого військового потенціалу. Наразі Абу-Дабі обмежується економічними заходами тиску.

Попри це, жодна з країн Перської затоки поки що не перейшла до відкритого розгортання своїх сил у зоні конфлікту. Втім, як зазначає видання, позиція Саудівської Аравії та ОАЕ поступово жорсткішає після серії іранських атак, які завдають шкоди їхній економіці та підсилюють ризики встановлення контролю Тегерана над Ормузькою протокою.

