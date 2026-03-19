Европе вскоре придется выбирать между Украиной и Персидским заливом, Politico

Обострение ситуации на Ближнем Востоке ставит Марка Рютте в сложное положение. Страны НАТО должны решить – или поддержать Вашингтон, или помочь Киеву.

Подход Генерального секретаря НАТО Марка Рютте к взаимодействию с Трампом оказался под давлением из-за войны лидера США в Иране. Об этом сообщили в Politico.

Поможет ли НАТО США на Ближнем Востоке?

Несмотря на требования Трампа, НАТО не может активно действовать в Иране, а конфликт истощает ресурсы Альянса для поддержки Украины и подготовки к возможной войне с Россией.

Вполне очевидно, что все, что сейчас используется на Ближнем Востоке, в частности системы противовоздушной обороны, скорее всего, придется заменить,

– сказал эксперт по вооружению Питер Веземан.

Рютте все время пытался сдерживать Трампа от распада Альянса, задабривая его увеличением оборонных расходов и заставляя отказаться от планов аннексии Гренландии.

В Европарламенте ставили под сомнение, представляет ли глава НАТО собственные интересы, или же наоборот больше склонен к планам США, и выразили надежду, что Рютте и в дальнейшем будет поддерживать регулярный контакт с обеими сторонами.

В издании отметили, что возможно, это лишь "вопрос недель", прежде чем европейские страны будут вынуждены решить, выделять ли будущие поставки систем ПВО своим союзникам в Персидском заливе или и в дальнейшем поддерживать вооружением Украину.

