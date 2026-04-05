Трамп раскрыл точное время "уничтожения Ирана", если они не согласятся на мирное соглашение
- Дональд Трамп установил крайний срок для Ирана заключить мирное соглашение до вторника в 20:00 по восточному времени США.
- Он пригрозил Тегерану ударами по их критической инфраструктуре, в частности энергетике и транспортным узлам, если соглашение не будет заключено вовремя.
Президент США Дональд Трамп установил четкий дедлайн для Ирана по заключению соглашения. В случае его отсутствия он пригрозил Тегерану масштабными последствиями
Ранее Трамп делал не менее резонансные заявления относительно Ормузского пролива. Об этом пишет Clash Report.
Что известно о дедлайне для Ирана?
Трамп обнародовал конкретное время в своей соцсети, отметив, что крайний срок истекает во вторник в 20:00 по восточному времени США. Это означает, что по киевскому времени дедлайн наступит около 03:00 ночи 8 апреля.
Фактически ультиматум, который ранее истекал в понедельник, 6 апреля, был отсрочен. Таким образом, американский президент дал Ирану еще немного времени для принятия решения. В то же время он дал понять, что после этой даты готов действовать жестко.
Если Иран быстро не заключит соглашение, я рассматриваю возможность взорвать все и взять под контроль нефть,
– заявлял ранее Трамп.
Риторика Трампа остается максимально жесткой. Он прямо пригрозил Ирану ударами по критической инфраструктуре, в частности энергетике и транспортным узлам.
"Если иранцы не примут меры до вечера вторника, у них не останется ни одной электростанции и ни одного целого моста. На восстановление этой страны понадобится 20 лет, конечно, если у них останется страна", – сказал он.
Несмотря на резкие угрозы, Трамп одновременно пытается продемонстрировать готовность к дипломатии.
Почему обострилась ситуация?
Заявления Трампа прозвучали на фоне напряженности вокруг Ормузского пролива – одного из ключевых энергетических маршрутов в мире. Это узкий морской путь между Ираном и Оманом, через который проходит около 20% мировых морских поставок нефти. Любые угрозы его блокировки сразу влияют на глобальные рынки и безопасность поставок энергоносителей.
Любые перебои в работе этого пролива сразу влияют на мировые цены на нефть и могут вызвать экономическую нестабильность. Для США и их союзников контроль над безопасным судоходством в этом регионе имеет стратегическое значение, поскольку речь идет о глобальных энергетических поставках.
Иран неоднократно намекал на возможность ограничения судоходства в проливе в ответ на санкции или военное давление. Именно поэтому Вашингтон так резко реагирует на любые подобные сигналы.